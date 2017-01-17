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Минулої доби на Луганщині спостерігалася відносно спокійна ситуація — Міноборони

Минулої доби на Луганщині спостерігалася відносно спокійна ситуація — Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Минулої доби на Луганщині бойовики жодного разу не використали важку зброю, проте застосували гранатомети та стрілецьку зброю в Станиці Луганській та Новозванівці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На луганському напрямку вчора було відносно спокійно. Там за добу бойовики жодного разу не використовували важку зброю. Після опівночі ворог вів гранатометний вогонь по Новозванівці, після заходу сонця також противник тричі обстріляв Станицю Луганську та її околиці, при цьому використовував також гранатомети і стрілецьку зброю”, — сказав він.

Всього вчора, 16 січня, на луганському напрямку зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші з боку НЗФ.

Як повідомляв УНН, за даними речника Міноборони України з питань АТО О.Мотузяника, минулої доби на Донбасі АТО ніхто з військовослужбовців ЗСУ не загинув, проте на Луганщині двоє зазнали поранень, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Українські Національні Новини

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