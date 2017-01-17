За прошедшие сутки в Луганской области наблюдалась относительно спокойная ситуация - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За прошедшие сутки в Луганской области боевики ни разу не использовали тяжелое оружие, однако применили гранатометы и стрелковое оружие в Станице Луганской и Новозвановке. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении вчера было относительно спокойно. Там за сутки боевики ни разу не использовали тяжелое оружие. После полуночи враг вел гранатометный огонь по Новозвановке, после захода солнца также противник трижды обстрелял Станицу Луганскую и ее окрестности, при этом использовал также гранатометы и стрелковое оружие ", - сказал он.
Всего вчера, 16 января, на луганском направлении зафиксировано четыре случая нарушения режима тишины со стороны НВФ.
Как сообщал УНН, по данным представителя Минобороны Украины по вопросам АТО А.Мотузяника, за минувшие сутки на Донбассе в АТО никто из военнослужащих ВСУ не погиб, однако в Луганской области двое получили ранения , подорвавшись на взрывном устройстве.