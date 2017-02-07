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Минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 32 обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. За минулу добу ворог 32 рази обстріляв позиції українських військових, половина обстрілів відбулася іх застосуванням важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 32 обстріли

“Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 32 ворожих обстрілів, половина яких — з важкого озброєння”, — сказав він.

Загалом, за його словами, ворожі обстріли тривали з перервами приблизно 12 годин. Абсолютна тиша у Авдіївці зберігалася лише з 9-ї ранку до 3-ї години дня. До і після цього сили окупанта активно застосовували міномети. Після обіду ворог відкривав вогонь з 152-мм гармат, а після заходу сонця здійснив більше 20 пострілів з танків.

“У самому місті представники центральних та місцевих органів влади працюють над ліквідацією наслідків обстрілів противника. Так, вчора семеро ремонтних груп усунули 44 пошкодження у приватному та комунальному секторі міста. Уже сьогодні зранку, ремонтні групи знову вийшли на об’єкти. Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі”, — розповів А.Мотузяник.

Він додав, що на флангах Авдіївки вдень активними були снайпери противника, а ввечері бойовики провели мінометні обстріли тамтешніх українських позицій.

Також О.Мотузяник повідомив, що не припинилася бойова активність окупанта і в районі Донецького аеропорту, де наші позиції у Опитному декілька разів попадали під обстріли з гранатометів та кулеметів, а після заходу сонця — мінометів.

“На Горлівському периметрі — ситуація, аналогічна попереднім дням. Засвітла бойовики провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь, а з настанням темряви застосовують важке озброєння, зокрема вчора використовувалися міномети”, — зазначив речник Міноборони.

Також, він додав, що вчора противник обстріляв наш тиловий район. Під ворожий вогонь потрапило село Курдюмівка, що на північ від Горлівки. Загинув 17-річний юнак.

На світлодарській дузі окупанти продовжують обстрілювати позиції сил АТО з мінометів.

Як передавав УНН, в Авдіївці відновлено теплопостачання.

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