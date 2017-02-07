За минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 32 обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. За минувшие сутки враг 32 раза обстрелял позиции украинских военных, половина обстрелов состоялась с применением тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 32 вражеских обстрела, половина которых - из тяжелого вооружения", - сказал он.
В целом, по его словам, вражеские обстрелы продолжались с перерывами примерно 12 часов. Абсолютная тишина в Авдеевке сохранялась только с 9 утра до 3 часов дня. До и после этого силы оккупанта активно применяли минометы. После обеда враг открывал огонь из 152-мм орудий, а после захода солнца совершил более 20 выстрелов из танков.
"В самом городе представители центральных и местных органов власти работают над ликвидацией последствий обстрелов противника. Так, вчера семь ремонтных групп устранили 44 повреждения в частном и коммунальном секторе города. Уже сегодня утром, ремонтные группы снова вышли на объекты. Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме", - рассказал А.Мотузяник.
Он добавил, что на флангах Авдеевки днем активными были снайперы противника, а вечером боевики провели минометные обстрелы украинских позиций.
Также А.Мотузяник сообщил, что не прекратилась боевая активность оккупанта и в районе Донецкого аэропорта, где наши позиции в Опытном несколько раз попадали под обстрелы из гранатометов и пулеметов, а после захода солнца - минометов.
"На Горловском периметре - ситуация, аналогичная предыдущим дням. Засветло боевики провоцируют украинских военных на открытие ответного огня, а с наступлением темноты применяют тяжелое вооружение, в частности вчера использовались минометы", - отметил спикер Минобороны.
Также он добавил, что вчера противник обстрелял наш тыловой район. Под вражеский огонь попали село Курдюмовка, что к северу от Горловки. Погиб 17-летний юноша.
На Светлодарской дуге оккупанты продолжают обстреливать позиции сил АТО из минометов.
Как сообщал УНН, в Авдеевке восстановлено теплоснабжение.