За минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 32 обстрела

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 32 вражеских обстрела, половина которых - из тяжелого вооружения", - сказал он.

В целом, по его словам, вражеские обстрелы продолжались с перерывами примерно 12 часов. Абсолютная тишина в Авдеевке сохранялась только с 9 утра до 3 часов дня. До и после этого силы оккупанта активно применяли минометы. После обеда враг открывал огонь из 152-мм орудий, а после захода солнца совершил более 20 выстрелов из танков.

"В самом городе представители центральных и местных органов власти работают над ликвидацией последствий обстрелов противника. Так, вчера семь ремонтных групп устранили 44 повреждения в частном и коммунальном секторе города. Уже сегодня утром, ремонтные группы снова вышли на объекты. Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме", - рассказал А.Мотузяник.

Он добавил, что на флангах Авдеевки днем ​​активными были снайперы противника, а вечером боевики провели минометные обстрелы украинских позиций.

Также А.Мотузяник сообщил, что не прекратилась боевая активность оккупанта и в районе Донецкого аэропорта, где наши позиции в Опытном несколько раз попадали под обстрелы из гранатометов и пулеметов, а после захода солнца - минометов.

"На Горловском периметре - ситуация, аналогичная предыдущим дням. Засветло боевики провоцируют украинских военных на открытие ответного огня, а с наступлением темноты применяют тяжелое вооружение, в частности вчера использовались минометы", - отметил спикер Минобороны.

Также он добавил, что вчера противник обстрелял наш тыловой район. Под вражеский огонь попали село Курдюмовка, что к северу от Горловки. Погиб 17-летний юноша.

На Светлодарской дуге оккупанты продолжают обстреливать позиции сил АТО из минометов.

Как сообщал УНН, в Авдеевке восстановлено теплоснабжение.