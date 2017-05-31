Минулої доби на донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів”, — повідомив речник.
Він зазначив, що у Новолуганському противник здійснив кілька обстрілів із застосуванням мінометів. При цьому було випущено близько 3 десятків мін, кілька з них, влучили у сільськогосподарське підприємство.
Крім цього, під Авдіївкою противник здійснив мінометний обстріл, який тривав 1 годину. Ввечері ворог продовжив стрільбу з мінометів. Мінометний обстріл тривав 3 години безперервно. Вогонь вівся одразу з кількох напрямків. Також кілька ворожих провокацій сталося у Зайцевому, Пісках та Невельському.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в наслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро дістали поранення.