За прошедшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов", - сообщил пресс-секретарь.
Он отметил, что в Новолуганском противник совершил несколько обстрелов с применением минометов. При этом было выпущено около 3 десятков мин, несколько из них, попали в сельскохозяйственное предприятие.
Кроме этого, во Авдеевка противник совершил минометный обстрел, который продолжался около часа. Вечером враг продолжил стрельбу из минометов. Минометный обстрел продолжался три часа непрерывно. Огонь велся сразу с нескольких направлений. Также несколько вражеских провокаций произошло в Зайцевом, Песках и Невельском.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения.