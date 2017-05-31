За прошедшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов", - сообщил пресс-секретарь.

Он отметил, что в Новолуганском противник совершил несколько обстрелов с применением минометов. При этом было выпущено около 3 десятков мин, несколько из них, попали в сельскохозяйственное предприятие.

Кроме этого, во Авдеевка противник совершил минометный обстрел, который продолжался около часа. Вечером враг продолжил стрельбу из минометов. Минометный обстрел продолжался три часа непрерывно. Огонь велся сразу с нескольких направлений. Также несколько вражеских провокаций произошло в Зайцевом, Песках и Невельском.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения.