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Минулої доби на донецькому напрямку сталось 42 ворожих обстріли

Минулої доби на донецькому напрямку сталось 42 ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої доби, у районі донецького аеропорту, бойовики випустили близько 60 мін по позиціям сил українських військових, активні бойові дії також розгортались в районі Авдіївки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“У районі донецького аеропорту бойовики обстрілювали практично кожну передову позицію українських військових, а також деякі тилові. Ворог активно застосовував міномети, при цьому було випущено близько 60 мін”, — повідомив А.Лисенко.

Також речник наголосив, що в районі Авдіївки, безпосередньо біля промзони, а також на сусідніх позиціях, а саме біля Кам’янки та шахти “Бутовка” тривають активні бойові дії, окупанти застосовують там і міномети і танки.

“Обстріли відбуваються і в день і в ночі. Пік протистояння зафіксовано між 16:00 та 19:00 годинами, коли бойовики одночасно обстрілювали кілька наших оборонних рубежів. Ворожі снаряди в чергове пошкодили житловий будинок в старій частині Авдіївки. Будинок пенсіонерів вже вчетверте обстрілюють бойовики. Цього разу, внаслідок мінометного вогню було пошкоджено дах, на щастя постраждалих немає”, — повідомив А.Лисенко.

Речник також додав, що всього, минулої доби на донецькому напрямку сталось 42 ворожих обстріли, 25 з них — мінометні, артилерійські і танкові.

Нагадаємо, 21 берзня, по Авдіївці бойовики випустили понад 30 танкових та близько 60 мінометних снарядів.

Українські Національні Новини

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