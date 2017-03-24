“У районі донецького аеропорту бойовики обстрілювали практично кожну передову позицію українських військових, а також деякі тилові. Ворог активно застосовував міномети, при цьому було випущено близько 60 мін”, — повідомив А.Лисенко.

Також речник наголосив, що в районі Авдіївки, безпосередньо біля промзони, а також на сусідніх позиціях, а саме біля Кам’янки та шахти “Бутовка” тривають активні бойові дії, окупанти застосовують там і міномети і танки.

“Обстріли відбуваються і в день і в ночі. Пік протистояння зафіксовано між 16:00 та 19:00 годинами, коли бойовики одночасно обстрілювали кілька наших оборонних рубежів. Ворожі снаряди в чергове пошкодили житловий будинок в старій частині Авдіївки. Будинок пенсіонерів вже вчетверте обстрілюють бойовики. Цього разу, внаслідок мінометного вогню було пошкоджено дах, на щастя постраждалих немає”, — повідомив А.Лисенко.

Речник також додав, що всього, минулої доби на донецькому напрямку сталось 42 ворожих обстріли, 25 з них — мінометні, артилерійські і танкові.

Нагадаємо, 21 берзня, по Авдіївці бойовики випустили понад 30 танкових та близько 60 мінометних снарядів.