За минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123842 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183059 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133350 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118724 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106616 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

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За минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела

За минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела

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КИЕВ. 24 марта. УНН. За минувшие сутки в районе донецкого аэропорта, боевики выпустили около 60 мин по позициям сил украинских военных, активные боевые действия также разворачивались в районе Авдеевки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"В районе донецкого аэропорта боевики обстреливали практически каждую передовую позицию украинских военных, а также некоторые тыловые. Враг активно применял минометы, при этом было выпущено около 60 мин", - сообщил А.Лысенко.

Также спикер отметил, что в районе Авдеевки, непосредственно возле промзоны, а также на соседних позициях, а именно возле Каменки и шахты "Бутовка" идут активные боевые действия, оккупанты применяют там и минометы и танки.

"Обстрелы происходят и днем ​​и ночью. Пик противостояния зафиксирован между 16:00 и 19:00, когда боевики одновременно обстреливали несколько наших оборонительных рубежей. Вражеские снаряды в очередной раз повредили жилой дом в старой части Авдеевки. Дом пенсионеров уже в четвертый раз обстреливают боевики. На этот раз, в результате минометного огня была повреждена крыша, к счастью пострадавших нет", - сообщил А.Лысенко.

Спикер также добавил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела, 25 из них - минометные, артиллерийские и танковые.

Напомним, 21 марта, по Авдеевке боевики выпустили более 30 танковых и около 60 минометных снарядов.

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