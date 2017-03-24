"В районе донецкого аэропорта боевики обстреливали практически каждую передовую позицию украинских военных, а также некоторые тыловые. Враг активно применял минометы, при этом было выпущено около 60 мин", - сообщил А.Лысенко.

Также спикер отметил, что в районе Авдеевки, непосредственно возле промзоны, а также на соседних позициях, а именно возле Каменки и шахты "Бутовка" идут активные боевые действия, оккупанты применяют там и минометы и танки.

"Обстрелы происходят и днем ​​и ночью. Пик противостояния зафиксирован между 16:00 и 19:00, когда боевики одновременно обстреливали несколько наших оборонительных рубежей. Вражеские снаряды в очередной раз повредили жилой дом в старой части Авдеевки. Дом пенсионеров уже в четвертый раз обстреливают боевики. На этот раз, в результате минометного огня была повреждена крыша, к счастью пострадавших нет", - сообщил А.Лысенко.

Спикер также добавил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела, 25 из них - минометные, артиллерийские и танковые.

Напомним, 21 марта, по Авдеевке боевики выпустили более 30 танковых и около 60 минометных снарядов.