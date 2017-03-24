За минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За минувшие сутки в районе донецкого аэропорта, боевики выпустили около 60 мин по позициям сил украинских военных, активные боевые действия также разворачивались в районе Авдеевки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В районе донецкого аэропорта боевики обстреливали практически каждую передовую позицию украинских военных, а также некоторые тыловые. Враг активно применял минометы, при этом было выпущено около 60 мин", - сообщил А.Лысенко.
Также спикер отметил, что в районе Авдеевки, непосредственно возле промзоны, а также на соседних позициях, а именно возле Каменки и шахты "Бутовка" идут активные боевые действия, оккупанты применяют там и минометы и танки.
"Обстрелы происходят и днем и ночью. Пик противостояния зафиксирован между 16:00 и 19:00, когда боевики одновременно обстреливали несколько наших оборонительных рубежей. Вражеские снаряды в очередной раз повредили жилой дом в старой части Авдеевки. Дом пенсионеров уже в четвертый раз обстреливают боевики. На этот раз, в результате минометного огня была повреждена крыша, к счастью пострадавших нет", - сообщил А.Лысенко.
Спикер также добавил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела, 25 из них - минометные, артиллерийские и танковые.
Напомним, 21 марта, по Авдеевке боевики выпустили более 30 танковых и около 60 минометных снарядов.