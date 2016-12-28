Минулої доби на донецькому напрямку бойовики здійснили 15 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Минулої доби бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку та випустили 46 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 15 ворожих обстрілів, зокрема 5 — з важкого озброєння. По наших позиціях випущено 46 мін”, — сказав він.
Ворожі обстріли минулої доби на донецькому напрямку відбулися по всьому фронту. Противник продовжує систематично порушувати режим тиші на Світлодарській дузі, на горлівському периметрі, в авдіївській промзоні та на підступах до Донецького аеропорту. В Луганському, Новгородському та Авдіївці противник застосовував міномети.
Як передавав УНН, минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень.