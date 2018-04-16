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Минулої доби на Донбасі двоє військових отримали поранення

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє українських військових. Їх було доставлено до військово-медичних госпіталів, стан їхнього здоров'я оцінюється як середньої важкості", - повідомив Гуцуляк.

Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 59 обстрілів позицій Збройних сил України, усі вони визначені як прицільні. Так, на Луганському напрямку було зафіксовано 17 обстрілів, а на Донецькому – 42 обстріли.

Українським військовослужбовцям 24 рази доводилось відкривати вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНН, раніше розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ввело суворі обмеження для місцевих мешканців у районі населеного пункту Новоазовськ.

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