За прошедшие сутки на Донбассе двое военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военных. Их доставили в военно-медицинские госпитали, состояние их здоровья оценивается как средней тяжести", - сообщил Гуцуляк.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, все они определены как прицельные. Так, на Луганском направлении было зафиксировано 17 обстрелов, а на Донецком - 42 обстрелы.
Украинским военнослужащим 24 раза приходилось открывать огонь.
Как сообщал УНН, ранее разведка сообщала, что русское командование на Донбассе ввело строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск.