Минулої доби на автошляхах України загинуло дев'ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Минулої доби через ускладнені погодні умови та підвищену аварійну ситуацію на автошляхах України загинуло дев'ять людей. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
“За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло дев’ять людей, травмовано — 66”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, критичний рівень аварійності зафіксовано у п’яти областях, напружена ситуація — у ще п’яти регіонах.
“Критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях”, — йдеться у повідомленні.
При цьому високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.