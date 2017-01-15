За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы - 66", - говорится в сообщении.
Как отмечается, критический уровень аварийности зафиксирован в пяти областях, напряженная ситуация - в еще пяти регионах.
"Критическая по уровню аварийности ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях", - говорится в сообщении.
При этом высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.