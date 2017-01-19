Минулої доби двоє українських бійців отримали поранення в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. За минулу добу двоє українських військових зазнало поранення і жоден українських боєць не загинув. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих українських військовослужбовців не було. Але двоє наших бійців зазнали поранення", – сказав речник.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів вели вогонь по позиціях українських військових.