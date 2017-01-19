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За прошедшие сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО

За прошедшие сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО

Киев • УНН

 • 7654 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения и один украинский боец ​​не погиб. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий, к счастью, погибших украинских военнослужащих не было. Но двое наших бойцов получили ранения", - сказал спикер.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 37 раз вели огонь по позициям украинских военных.

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