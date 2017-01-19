За прошедшие сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения и один украинский боец не погиб. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий, к счастью, погибших украинских военнослужащих не было. Но двое наших бойцов получили ранения", - сказал спикер.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 37 раз вели огонь по позициям украинских военных.