Минулої доби двох українських бійців поранено в зоні АТО

“ За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, двоє наших воїнів дістали поранень. Це сталося у Авдіївці та Пісках під час обстрілів”, — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, з 21 на 22 квітня, бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.