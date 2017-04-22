Минулої доби двох українських бійців поранено в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець в зоні АТО не загинув, двоє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“ За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, двоє наших воїнів дістали поранень. Це сталося у Авдіївці та Пісках під час обстрілів”, — сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 21 на 22 квітня, бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.