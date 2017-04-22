За прошедшие сутки двое украинских бойцов ранены в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий в зоне АТО не погиб, двое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое наших воинов получили ранения. Это произошло в Авдеевке и Песках при обстрелах", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки, с 21 на 22 апреля, боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.