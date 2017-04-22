За прошедшие сутки двое украинских бойцов ранены в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое наших воинов получили ранения. Это произошло в Авдеевке и Песках при обстрелах", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки, с 21 на 22 апреля, боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.