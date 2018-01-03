Минулої доби в зоні АТО було поранено двох українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань вчора були поранені двоє українських військовослужбовців біля Авдіївки та Водяного. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“У результаті ворожих обстрілів жоден український воїн не загинув, але поранень зазнали двоє військовослужбовців ЗСУ. Це сталося неподалік Авдіївки і Водяного. Їх доставили до військових шпиталів і надано необхідну лікарську допомогу”, — зазначив речник Міноборони.
О.Мотузяник також розповів, що незаконні збройні формування загалом минулої доби здійснили загалом 6 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, але українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
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