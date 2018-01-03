За прошедшие сутки в зоне АТО были ранены два украинских бойца

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не погиб, но ранения получили двое военнослужащих ВСУ. Это произошло недалеко от Авдеевки и Водяного. Их доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь", - отметил представитель Минобороны.

А.Мотузяник также рассказал, что незаконные вооруженные формирования в целом прошедшие сутки осуществили всего 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ, но украинские военные огонь не раскрывали.

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