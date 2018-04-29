Минулої доби бойовики здійснили 61 обстріл позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 61 обстріл опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє наших армійців – отримали бойові травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 61 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
Зокрема, на Луганському напрямку, із заборонених 122 мм артилерії,120 та 82 мм мінометів сепаратисти обстріляли українські опорні пункти поблизу Новотошківського. Також 122 мм артилерійські системи й озброєння танку противник застосував у районі Кримського, а міномети калібру 120 мм — під Троїцьким та Луганським. Крім цього, з 82 мм мінометів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Причепилівки та Новозванівки, з гранатометів різних типів — біля Попасної та Луганського, з озброєння БМП — в районі Троїцького, а з стрілецької зброї — неподалік Новоселівки.
“На Донецькому напрямку, із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли оборонців Авдіївки. Також 120 мм міномети агресор застосував під Богданівкою та Новотроїцьким, а міномети калібру 82 мм — в районі Шахти „Бутівка“, Новоселівки та Водяного. Крім цього, з різних видів піхотного озброєння — гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — бойовики вели вогонь по наших позиціях поблизу Талаківки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Кам’янки, Павлополя, Новотроїцького, Лебединського, Опитного, Верхньоторецького, Красногорівки та Шахти Бутівка. Також під Водяним, Широкиним та Мар’їнкою — вівся снайперський вогонь”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Унаслідок ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє наших армійців — отримали бойові травмування. Постраждалих захисників доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу.