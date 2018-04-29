За прошедшие сутки боевики совершили 61 обстрел позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 61 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины, применив при этом вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, на Луганском направлении, из запрещенных 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов сепаратисты обстреляли украинские опорные пункты вблизи Новотошковское. Также 122 мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм — под Троицким и Луганским. Кроме этого, с 82 мм минометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловка и Новозвановка, из гранатометов различных типов — около Попасной и Луганского, из вооружения БМП — в районе Троицкого, а с стрелкового оружия — неподалеку Новоселовки.

“На Донецком направлении, из запрещенных минского соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки. Также 120 мм минометы агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким, а минометы калибра 82 мм — в районе Шахты „Бутовка“, Новоселовки и Водяного. Кроме этого, по различным видам пехотного вооружения — гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Талаковка, Гнутово, Водяного, Широкино, Марьинки, Каменки, Павлополь, Новотроицкого, Лебединского, Опытное, Верхнеторецком, Красногоровки и Шахты Бутовка. Также во Водяным, Широкино и Марьинка — велся снайперский огонь”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое наших армейцев — получили боевые травмы. Пострадавших защитников доставлены в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь.