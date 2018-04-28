Минулої доби бойовики здійснили 53 обстріли позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 53 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного. Також міномети калібру 120 мм ворог застосував в районі Лебединського. Крім цього, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово вів вогонь по наших позиціях поблизу Шахти «Бутівка», Невельського, Гнутового, Мар’їнки, Кам’янки і Пісків, з озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу – під Талаківкою, з гранатометів – неподалік Авдіївки та Богданівки, великокаліберних кулеметів – в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного, Павлополя і Пищевика, з стрілецької зброї – по оборонцях Авдіївки, Красногорівки, Талаківки та Широкиного, а поблизу Мар’їнки – вівся снайперський вогонь", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, що на Луганському напрямку із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по українських позиціях під Кримським. Також 120 мм міномет, БМП та гранатомети агресор задіяв по наших опорних пунктах поблизу Світлодарська.
Унаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.