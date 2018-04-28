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За прошедшие сутки боевики совершили 53 обстрелы позиций сил АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 53 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 53 обстрелы позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного. Также минометы калибра 120 мм враг применил в районе Лебединского. Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по нашим позициям вблизи Шахты „Бутовка“, Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки и Песков, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса — под Талаковка, из гранатометов — не по далик Авдеевки и Богдановка, крупнокалиберных пулеметов — в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополя и Пищевого, с стрелкового оружия — по защитникам Авдеевка, Красногоровка, Талаковка и Широкино, а вблизи Марьинки — велся снайперский огонь”, — говорится в сообщении пресс -центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении с 120 и 82 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по украинским позициям под Крымским. Также 120 мм миномет, БМП и гранатометы агрессор задействовал по нашим опорных пунктах вблизи Светлодарска.

В результате вражеского огня трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

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