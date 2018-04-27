Минулої доби бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 52 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще два - отримали бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького. Також з мінометів калібру 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів агресор вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Лебединського, з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі Верхньоторецького, Пісків, Красногорівки та Шахти „Бутівка“. Крім цього, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю ворог неодноразово застосував під Авдіївкою, Мар’їнкою, Водяним, а також — Кам’янкою. Під вогонь з озброєння БМП потрапили оборонці Шахти „Бутівка“, з великокаліберних кулеметів — Невельського, Талаківки та Опитного, стрілецької зброї — захисники Ломакиного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Пищевика та Опитного, а неподалік Новомихайлівки та Мар’їнки — вівся снайперський вогонь”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, що на Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші укріплення поблизу Зайцевого. Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках населеного пункту Золоте.
Унаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще два — отримали бойове травмування. Постраждалих воїнів доправлено до лікувальних установ та надано кваліфіковану медичну допомогу.