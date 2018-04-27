За прошедшие сутки боевики совершили 52 обстрела позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещенного Минскими договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Также из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по нашим опорных пунктах вблизи Лебединского, с 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе Верхнеторецком, Песков, Красногоровки и Шахты „Бутовка“. Кроме этого, гранатометы различных систем и стрелковое оружие враг неоднократно применил под Авдеевкой, Марьинкой, Водяным, а также — Каменкой. Под огонь из вооружения БМП попали защитники Шахты „Бутовка“, из крупнокалиберных пулеметов — Невельского, Талаковка и Опытного, стрелкового оружия — защитники Ломакин, Лебединского, Широкино, Гнутово, пищевики и опытно, а неподалеку Новомихайловка и Марьинки — велся снайперский огонь” , - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцевого. Также с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам населенного пункта Золотое.

В результате вражеского огня трое военнослужащих ВСУ получили ранения, еще два — получили боевое травмирования. Пострадавших воинов доставлены в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь.