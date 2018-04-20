Минулої доби бойовики здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 35 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 35 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях в Пісках та Опитному. Також в районів Пісків та Авдіївки наші воїни обстріляні з мінометів калібру 82 мм. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по українських опорних пунктах поблизу Шахти “Бутівка”, Водяного, Авдіївки, Лебединського і Кам’янки. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Мар’їнки, Піщевика та Гнутового", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, що на Луганському напрямку з гранатометів сепаратисти відкривав вогонь по українських позиціях в районі населених пунктів Станиця Луганська, Травневе та Артема.
Внаслідок ворожого вогню двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Бійців ЗСУ доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.