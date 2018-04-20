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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки боевики совершили 35 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

 • 8476 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 35 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 35 обстрелов позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 35 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям в Песках и Опытно. Также у районов Песков и Авдеевки наши воины обстреляны из минометов калибра 82 мм. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорных пунктах вблизи Шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении из гранатометов сепаратисты открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Майское и Артема.

Вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения. Бойцов ВСУ доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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