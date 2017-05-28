Минулої доби бойовики здійснили 16 ворожих обстріли на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку сталося 16 обстрілів з боку ворога, сім з яких з важкого озброєння.Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вночі ворог здійснив артилерійський обстріл Зайцевого. Між 9 та 13 годинами окупанти здійснили по одній збройній провокації з легкого озброєння по Зайцевому та Пісках. З 14 і майже до півночі головною ціллю ворожих обстрілів стала ділянка фронту Авдіївка — позиція “Шахта Бутівка”, де окупанти провели ще п’ять мінометних обстрілів,” — повідомив О.Мотузяник
Також він зазначив, що за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 16 обстрілів з боку ворога, зокрема сім з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, за минулу добу вісім військовослужбовців отримали поранення в зоні АТО.