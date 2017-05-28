За прошедшие сутки боевики совершили 16 вражеских обстрелов на донецком направлении

"Ночью враг совершил артиллерийский обстрел Зайцев. Между 9 и 13 часами оккупанты провели по одной вооруженной провокации с легкого вооружения по Зайцево и Песках. С 14 и почти до полуночи главной целью вражеских обстрелов стал участок фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка", где оккупанты провели еще пять минометных обстрелов ", - сообщил О.Мотузяник

Также он отметил, что за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны врага, в том числе семь из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки восемь военнослужащих получили ранения в зоне АТО.