За прошедшие сутки боевики совершили 16 вражеских обстрелов на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны врага, семь из которых из тяжелого озброення.Про этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Ночью враг совершил артиллерийский обстрел Зайцев. Между 9 и 13 часами оккупанты провели по одной вооруженной провокации с легкого вооружения по Зайцево и Песках. С 14 и почти до полуночи главной целью вражеских обстрелов стал участок фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка", где оккупанты провели еще пять минометных обстрелов ", - сообщил О.Мотузяник
Также он отметил, что за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны врага, в том числе семь из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки восемь военнослужащих получили ранения в зоне АТО.