Минулої доби бойовики вели масований обстріл сил АТО в авдіївській промзоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Бойовики вели масовані обстріли позицій сил АТО в авдіївській промзоні, при цьому випустивши понад 30 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Найскладніша обстановка залишається в авдіївській промзоні. З перервами близько чотирьох годин окупанти вели масований вогонь по наших позиціях, при цьому випустили не менше 30 мінометних снарядів”, — сказав він.
Мінометний обстріл з боку противника відбувся у селищі Нівєльське. Ворог вів вогонь прямо з Донецька, район шахти ім.Вакумова.
Також по одному ворожому обстрілі сталося минулої доби у Луганському, Зайцевому, Новгородському і Кам’янці.
Всього на донецькому напрямку вчора зафіксовано 8 ворожих обстрілів, у 3 з них ворог використовував ворожу зброю і випустив по позиціях українських військових понад 40 мін.
Як передавав УНН, минулої доби один український військовий зазнав поранень.