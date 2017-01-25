За прошедшие сутки боевики вели массированный обстрел сил АТО в Авдеевской промзоне
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Боевики вели массированные обстрелы позиций сил АТО в Авдеевский промзоне, при этом выпустив более 30 минометных снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Самая сложная обстановка остается в Авдеевской промзоне. С перерывами около четырех часов оккупанты вели массированный огонь по нашим позициям, при этом выпустили не менее 30 минометных снарядов ", - сказал он.
Минометный обстрел со стороны противника состоялся в поселке Нивельской. Враг вел огонь прямо из Донецка, район шахты им.Вакумова.
Также по одному вражескому обстрелу произошло за прошедшие сутки в Луганском, Зайцево, Новгородской и Каменке.
Всего на донецком направлении вчера зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в 3 из них враг использовал враждебное оружие и выпустил по позициям украинских военных более 40 мин.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки один украинский военный получил ранения .