Минулої доби бойовики шість разів порушували режим тиші у зоні АТО, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Бойовики збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують порушувати новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти 23 грудня. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, сепаратисти, за темної пори доби, не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України.
“На Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін. На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював наші оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики “Л/ДНР” поширюють дезінформаційні повідомлення щодо АТО
Також у штабі запевняють, що підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання всіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.
Нагадаємо, від 23 грудня вступають у дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир'я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.