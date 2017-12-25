За прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим тишины в зоне АТО, есть раненый

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, сепаратисты, в тёмное время суток, не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

“На Луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил в общей сложности более двадцати мин. На Донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия обстреливал наши оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие неподалеку Каменки”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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Также в штабе уверяют, что подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

Напомним, от 23 декабря вступают в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.