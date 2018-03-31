Минулої доби бойовики 32 рази порушували режим тиші у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 32 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню троє військовослужбовці ЗСУ отримали поранення. Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують зривати “великоднє перемир’я” встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу сепаратисти здійснили 32 обстріли позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
“Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанкової керованої ракети противник обстріляв наші укріплення поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні наші укріплення у Водяному, а з великокаліберних кулеметів — поблизу Павлополя та Піщевика. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам’янки, Мар’їнки, Піщевика та Пісків”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, шо на Луганському напрямку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах наших захисників в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.
На жаль, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, ще троє — отримали поранення. Усіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.