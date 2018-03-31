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За прошедшие сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины в зоне АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 32 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают срывать “пасхальное перемирие” установлено на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки сепаратисты 32 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещеннок Минскими договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял наши укрепления вблизи Талаковка, гранатометы применил в районе опытно, Верхнеторецком, Богдановка, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны наши укрепления в Водяное, а из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополь и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Павлополь, Авдеевки, опытно, Богдановка, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, шо на Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам наших защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, еще трое — получили ранения. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

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