За прошедшие сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины в зоне АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают срывать “пасхальное перемирие” установлено на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки сепаратисты 32 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещеннок Минскими договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял наши укрепления вблизи Талаковка, гранатометы применил в районе опытно, Верхнеторецком, Богдановка, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны наши укрепления в Водяное, а из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополь и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Павлополь, Авдеевки, опытно, Богдановка, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, шо на Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам наших защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, еще трое — получили ранения. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.