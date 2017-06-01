Минулої доби 32 тис. осіб перетнули КПВВ у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 32 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 20/80; “Мар’їнка” — 120/60; “Новотроїцьке” — 20/0; “Гнутове” — 20/5.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 32 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 7255 осіб та 905 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 8275 осіб та 1525 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 6445 осіб та 1235 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3035 осіб та 770 транспортних засобів;
Нагадаємо, що з 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування, пропускні операції будуть здійснюватись з 06.00 до 20.00.