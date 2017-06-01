За прошедшие сутки 32 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/80; "Марьинка" - 120/60; "Новотроицкое" - 20/0; "Гнутово" - 20/5.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32 тыс. человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7255 человек и 905 транспортных средств;

"Марьинка" - 8275 человек и 1525 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6445 человек и 1235 транспортных средств;

"Гнутово" - 3035 человек и 770 транспортных средств;

Напомним, что с 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.