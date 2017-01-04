Минулого тижня в Україні від грипу померло шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За період з 25 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року від грипу в Україні померло шестеро осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я.
“На минулому тижні зареєстровано 3 летальних випадків від грипу в Львівській та по одному у Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіла 369 151 особа, з них 57,8 % — діти віком до 17 років.
Повідомляється, що найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Київській, найменший — у Луганській областях.
Інтенсивні показники захворюваності перевищили епідемічні пороги у 21 області України та Києві. Лише в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій та Харківській областях фіксують показники нижчі епідемічного рівня.
Як повідомляв УНН, понад 16 тис. прикарпатців цього тижня захворіли на грип та ГРВІ.