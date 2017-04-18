Минулого тижня в Україні ліквідовано 1 тис. 651 пожежу та врятовано 26 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За тиждень з 10-го по 16-те квітня в Україні ліквідовано 1 тис. 651 пожежу, на яких врятовано 26 осіб. Від вогню загинула 21 людина. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Ліквідовано 1 тис. 651 пожежу, врятовано на пожежах 26 осіб та не допущено знищення вогнем 515 будівель і 40 одиниць техніки. На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 928 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Впродовж тижня загалом зареєстровано 2 тис. 149 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 32 особи.
З початку тижня піротехнічними підрозділами здійснено 414 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 639 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 10 осіб.
Як повідомляв УНН 11 квітня, за тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіло більше 138 тис. людей.