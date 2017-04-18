На прошлой неделе в Украине ликвидирован 1 тыс. 651 пожар и спасено 26 человек

"Ликвидирован 1 тыс. 651 пожар, спасено на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 515 зданий и 40 единиц техники. На пожарах погиб 21 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 928 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В течение недели всего зарегистрировано 2 тыс. 149 чрезвычайных событий, на которые отреагировали подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 32 человека.

С начала недели пиротехническими подразделениями осуществлено 414 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 639 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 10 человек.

Как сообщал УНН 11 апреля, за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболело более 138 тыс. человек.