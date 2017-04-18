На прошлой неделе в Украине ликвидирован 1 тыс. 651 пожар и спасено 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. За неделю с 10-го по 16-е апреля в Украине ликвидирован 1 тыс. 651 пожар, на которых спасено 26 человек. От огня погиб 21 человек. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Ликвидирован 1 тыс. 651 пожар, спасено на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 515 зданий и 40 единиц техники. На пожарах погиб 21 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 928 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В течение недели всего зарегистрировано 2 тыс. 149 чрезвычайных событий, на которые отреагировали подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 32 человека.
С начала недели пиротехническими подразделениями осуществлено 414 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 639 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
В течение недели на водных объектах погибло 10 человек.
Как сообщал УНН 11 апреля, за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболело более 138 тыс. человек.