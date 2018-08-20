Минулого тижня поліція відшукала понад 200 зниклих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Упродовж минулого тижня Національна поліція відшукала 217 зниклих дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національної поліції, передає УНН.
"Минулого тижня зникло 228 дітей. 217 з них поліція розшукала та повернула до дому", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Житомиром на околиці села Бондарців знайшли прикидане будівельним сміттям тіло 20-річної дівчини.
За словами матері зниклої, її дочка ще 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. За першочерговою інформацією, дівчина могла поїхати до м. Києва. Відтак правоохоронці розпочали низку заходів по встановленню її місця знаходження. На жаль, на момент надходження повідомлення про зникнення дівчина, як нині встановлено, уже була вбита.