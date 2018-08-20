На прошлой неделе полиция отыскала более 200 пропавших детей

"На прошлой неделе исчезло 228 детей. 217 из них полиция разыскала и вернула домой", - говорится в сообщении.



Напомним, под Житомиром на окраине села Бондарцы нашли прикиданое строительным мусором тело 20-летней девушки.



По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По первоочередной информацией, девушка могла поехать в г. Киев. Поэтому правоохранители начали ряд мероприятий по установлению его места нахождения. К сожалению, на момент поступления сообщения об исчезновении девушка, как сейчас установлено, уже была убита.