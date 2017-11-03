Минулого тижня ОБСЄ зафіксували 48 одиниць озброєння на Донбасі

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували 48 одиниць озброєння розміщених з порушенням відповідних ліній відведення, 31 одиницю у підконтрольних і 17 у не підконтрольних урядові районах", - зазначив А.Хуг.

Крім того він повідомив, що за 2017 рік членами спеціальної моніторингової місії було зафіксовано понад 3,8 тис. одиниць озброєння, які у дві третини випадків розміщенні на непідконтрольній урядові території.

Як повідомляв УНН, за минулий тиждень спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала майже 6 тис. порушень режиму припинення вогню на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областях.