На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировали 48 единиц вооружения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За последнюю неделю миссия ОБСЕ зафиксировала 48 единиц вооружения, которые были размещены с нарушением линий отвода на Донбассе. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали 48 единиц вооружения размещенных с нарушением соответствующих линий отвода, 31 единица в подконтрольных и 17 в неподконтрольных правительству районах", - отметил А.Хуг.
Кроме того, он сообщил, что за 2017 членами специальной мониторинговой миссии было зафиксировано более 3,8 тыс. единиц вооружения, которые в две трети случаев размещены на неподконтрольной правительству территории.
Как сообщал УНН, за прошедшую неделю специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала почти 6 тыс. нарушений режима прекращения огня на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях.