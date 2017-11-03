На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировали 48 единиц вооружения на Донбассе

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали 48 единиц вооружения размещенных с нарушением соответствующих линий отвода, 31 единица в подконтрольных и 17 в неподконтрольных правительству районах", - отметил А.Хуг.

Кроме того, он сообщил, что за 2017 членами специальной мониторинговой миссии было зафиксировано более 3,8 тыс. единиц вооружения, которые в две трети случаев размещены на неподконтрольной правительству территории.

Как сообщал УНН, за прошедшую неделю специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала почти 6 тыс. нарушений режима прекращения огня на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях.