Минулого тижня на кір захворіли на 5% менше людей, ніж попереднього – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом минулого тижня на кір захворіли 783 людини, що на 5% менше, ніж попереднього. Про це на брифінгу повідомив директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта, передає УНН.
“За 8-й тиждень 2018 року на кір захворіли 783 людини, серед них 294 дорослих та 489 дітей. Це є на 5% менше, ніж попереднього тижня. Ми можемо вже констатувати, що ситуація з захворюваністю наразі стабілізувалась”, — повідомив В.Курпіта.
Усього наразі в Україні зафіксовано 5839 випадків захворювання на кір, серед них 3858 дітей та 1981 дорослих. Всього за цей період 3858 людей було госпіталізовано.
Як повідомляв УНН, Україна увійшла до трійки країн Європи з найбільшою захворюваністю на кір.