На прошлой неделе корью заболели на 5% меньше людей, чем на предыдущей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В течение прошлой недели корью заболели 783 человека, что на 5% меньше, чем годом. Об этом на брифинге сообщил директор ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита, передает УНН.
"За 8-я неделя 2018 корью заболели 783 человека, среди них 294 взрослых и 489 детей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Мы уже констатировать, что ситуация с заболеваемостью на данный стабилизировалась", - сообщил В.Курпита.
Всего в настоящее время в Украине зафиксировано 5839 случаев заболевания корью, среди них 3858 детей и 1981 взрослых. За этот период 3858 человек были госпитализированы.
Как сообщал УНН, Украина вошла в тройку стран Европы с наибольшей заболеваемостью корью.