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Минулого тижня через ускладнення від грипу померла людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. За минулий тиждень (з 10 до 16 квітня) внаслідок ускладнень від грипу померла одна людина. Про це повідомляє Центр з контролю та моніторингу захворювань у Facebook, передає УНН.

Так, протягом тижня з 10 до 16 квітня на грип та ГРВІ захворіла 136 961 особа, із них 70,8 % — діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України становив 321,6 на 100 тисяч населення, що на рівні минулого тижня та аналогічних періодів за останні п’ять сезонів спостереження.

Госпіталізована 5541 особа, 4% від захворілих.

“На 15 тижні зареєстрований 1 летальний випадок через ускладнення від грипу”, — сказано у повідомленні.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (651,1), найменший — у Закарпатській (150,5 на 100 тис. населення) областях. У жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений.

Темп приросту захворюваності серед дорослих зменшився на 6,5%, серед дітей до 17 років відбулося незначне зростання на 1,6%.

Як повідомляв УНН, за 14-й тиждень 2017 року (3-9 квітня) захворіло на грип та ГРВІ 138 244 особи, із них 69,1 % – діти віком до 17 років.

Українські Національні Новини

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