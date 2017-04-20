На прошлой неделе из-за осложнений от гриппа умер человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. За прошедшую неделю (с 10 по 16 апреля) в результате осложнений от гриппа умер один человек. Об этом сообщает Центр по контролю и мониторингу заболеваний в Facebook, передает УНН.
Так, в течение недели с 10 по 16 апреля гриппом и ОРВИ заболели 136 961 человек, из них 70,8% — дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составил 321,6 на 100 тыс. населения, что на уровне прошлой недели и аналогичных периодов за последние пять сезонов наблюдения.
Госпитализировано было 5541 человек, 4% от заболевших.
“На 15 неделе зарегистрирован 1 летальный случай из-за осложнений от гриппа”, — говорится в сообщении.
Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Киевской (651,1), наименьший — в Закарпатской (150,5 на 100 тыс. населения) областях. Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.
Темп прироста заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,5%, среди детей до 17 лет произошел незначительный рост на 1,6%.
Как сообщал УНН, за 14-ю неделю 2017 (3-9 апреля) заболело гриппом и ОРВИ 138 244 человека, из них 69,1% — дети в возрасте до 17 лет.