Минулого тижня активи банків, що ліквідуються, продали на 2,30 млн грн

"Протягом минулого тижня (02.05. – 03.05.2019) відбувся продаж активів 5 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 2,30 млн грн. Із них на суму 2,23 млн грн відбулися аукціони з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,06 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,01 млн грн – від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", - йдеться в повідомленні.

Зокрема упродовж тижня, що минув:



активи ПАТ "Банк "Київська Русь" реалізували на суму 2,23 млн грн;



активи АТ "РОДОВІД БАНК" реалізували на суму 0,05 млн грн;



активи АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" реалізували на суму 0,01 млн грн.



Також протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: АТ "Дельта Банк", ПАТ "БАНК "ЮНІСОН".

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів знову продає землі "Родовід банку" на київській Оболоні.