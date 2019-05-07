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Минулого тижня активи банків, що ліквідуються, продали на 2,30 млн грн

Минулого тижня активи банків, що ліквідуються, продали на 2,30 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Упродовж минулого тижня відбувся продаж активів 5 банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,30 млн грн. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

"Протягом минулого тижня (02.05. – 03.05.2019) відбувся продаж активів 5 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 2,30 млн грн. Із них на суму 2,23 млн грн відбулися аукціони з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,06 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,01 млн грн – від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", - йдеться в повідомленні.

Зокрема упродовж тижня, що минув:

  • активи ПАТ "Банк "Київська Русь" реалізували на суму 2,23 млн грн;
  • активи АТ "РОДОВІД БАНК" реалізували на суму 0,05 млн грн;
  • активи АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" реалізували на суму 0,01 млн грн.

Також протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: АТ "Дельта Банк", ПАТ "БАНК "ЮНІСОН".

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів знову продає землі "Родовід банку" на київській Оболоні.

Українські Національні Новини

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