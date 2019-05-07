На прошлой неделе активы банков, которые ликвидируются, продали на 2,30 млн грн

"В течение прошедшей недели (02.05. - 03.05.2019) состоялась продажа активов 5 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 2,30 млн грн. Из них на сумму 2,23 млн грн состоялись аукционы по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,06 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,01 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", - говорится в сообщении.

В частности в течение прошедшей недели:



активы ПАО "Банк "Киевская Русь" реализовали на сумму 2,23 млн грн;



активы АО "РОДОВИД БАНК" реализовали на сумму 0,05 млн грн;



активы АО "БРОКБИЗНЕСБАНК" реализовали на сумму 0,01 млн грн.



Также в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО "Дельта Банк", ПАО "БАНК "ЮНИСОН".

Напомним, Фонд гарантирования вкладов снова продает земли "Родовид банка" на киевской Оболони.